احتفال في بلدية طرابلس بالذكرى الـ150 لتأسيسها

أُقيم اليوم السبت، ببلدية طرابلس المركز، احتفال بمناسبة مرور مائة وخمسين سنة على تأسيسها.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، في احتفال بلدية طرابلس، وألقى كلمة بالمناسبة أشار فيها لما مرت به بلدية طرابلس من منعطفات وتجارب، خلال مراحل وحقب تاريخية تعاقبت على إدارتها، منذ تأسيسها في ديسمبر سنة 1870.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس عن السراج قوله، إن المتأمل لمسار بلدية طرابلس يتلمس تطور الخدمات عبر الجهد المتراكم لمن تولوا مسؤولية إدارتها منذ التأسيس، والذي مكن البلدية من تجاوز الكثير من الازمات والعقبات والمختنقات.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن “بلدية طرابلس لم تكن أبداً معزولة عن ما يجري حولها، هي مساهم فعال في نهضة الوطن، كما تصلها ارتدادات الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

كما تحدث السراج في كلمته عن أهمية البلديات، كونها قاعدة اللامركزية وتمثل واقع بيئتها الاجتماعية وقادرة على تحسس احتياجات مواطنيها وخياراتهم التنموية.

وأشاد بالانتخابات التي أجرتها البلديات وتواصل استكمالها في ظل ظروف صعبة، وقال: “لقد اثبتت البلديات قدرتنا على الايفاء بهذا الاستحقاق على مستوى ليبيا كلها، وهو ما نتطلع إليه بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر 2021”.

وعبر رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في أن تتجه بلدية طرابلس وكافة بلديات ليبيا، لعقد ملتقيات علمية تتولى إعداد بحوث تؤرخ وتوثق تاريخ البلديات وتوضح مدى إصالة وتحضر مدننا.

كما تحدث عن ضرورة توفر الموارد المالية والموارد البشرية المؤهلة للإيفاء بمتطلبات التطوير والتحديث، آملا أن يتحقق لها ذلك مع تحق الاستقرار في البلاد.

[فيديو] ‎رئيس المجلس الرئاسي يشارك في احتفال بلدية طرابلس بالذكرى الـ 150 لتأسيسهاتم النشر بواسطة ‏إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء‏ في السبت، ٢٣ يناير ٢٠٢١