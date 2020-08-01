احتقان بمدينة المرج بسبب نجل «الناظوري»

أفادت تقارير إخبارية بوجود حالة احتقان، في مدينة المرج شرق ليبيا، بسبب تصرفات نجل رئيس الأركان العامة بقوات حفتر اللواء عبد الرزاق الناظوري.

وبحسب ما ذكر المركز الإعلامي البيضاء، فإن الأجهزة الأمنية في مدينة المرج تشهد حالة احتقان تجاه أفعال وتصرفات المقدم عبد الفتاح ابن رئيس أركان قوات حفتر.

يُشار إلى أن عبد الفتاح وهو شاب مدني من مواليد عام 1992م مُنح رتبة مقدم خلال ترقية خالد وصدام خليفة حفتر.

ونقل المركز الإعلامي البيضاء عن مصدر أمني بمدينة المرج لم يسمه قوله، إن الناظوري الابن قام بتعيين عشيقته و.م.ي وكيلة نيابة عسكرية، وقام أيضاً بالسماح لها بحمل السلاح رغم صغر سنها، بحسب الرسالة الصادرة من هيئة السيطرة والقضاء.

وأشار المصدر الأمني إلى أن من وصفها بـ”سيئة السمعة” وكيل النيابة العسكرية و.مي عُرِفت في مدينة المرج بإقامة الحفلات الماجنة، وباستغلال صفتها ونفوذها في هيئة السيطرة والقضاء في نقل المخدرات من مدينة طبرق إلى المرج في سيارتها الخاصة نوع “هونداي سوناتا”، كما كُتبت ضدها عدة محاضر لدى جهاز مكافحة المخدرات في طبرق، وتم القبض عليها مؤخرا في استيقاف أمني بمنطقة توكرة غربي المرج، ومعها كمية من مخدر الحشيش، وتدخل المقدم عبد الفتاح وأطلق سراحها فورا وعاقب الذين قبضوا عليها.

يُذكر أن جهاز البحث الجنائي المرج قام سنة 2018م بالقبض على عبد الفتاح وصديقه حمدي الزربي في مزرعة شخص يدعى ناصر شوشو، وهما في حالة سُكر وبحوزتهما 72 كغ مخدرات نوع حشيش، وبعد حجزه وبدء التحقيق معه، رفض رئيس قسم البحث الجنائي توفيق الجيلاني أوامر عميد بلدية المرج والمُكلف من قِبل اللواء عبد الرازق الناظوري بإطلاق سراحه، فتدخلت قوة عسكرية بأوامر من الناظوري الأب وأطلقت سراحه، مما دفع الجيلاني إلى تقديم استقالته.

هذا ويتولى اللواء عبد الرازق الناظوري منصب رئيسُ أركان قوات حفتر منذ 24 أغسطس 2014، إثر تعيينه من مجلس النواب المنعقد في طبرق.