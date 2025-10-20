احتياطيات الغاز 2025.. قطر والسعودية والجزائر تتصدر المشهد العربي

بلغت الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز الطبيعي نحو 208.9 تريليون متر مكعب، وفق تقرير لمنظمة “أوبك” لعام 2025، حيث تتصدر روسيا قائمة الدول من حيث حجم الاحتياطي، تليها إيران وقطر ضمن المراتب الثلاث الأولى.

وأوضح ألكسي ميللر، رئيس مجلس إدارة شركة “غازبروم”، أن روسيا تحتل الصدارة العالمية في احتياطيات الغاز الطبيعي، وهو ما يمنحها سيادة واستقلالاً استراتيجياً في هذا القطاع.

وأشار ميللر إلى أن الشركة حققت استقلالاً تكنولوجياً شبه كامل في إنتاج وتوريد الأنابيب والمنتجات المرتبطة، حيث تصل نسبة المنتجات المحلية إلى 99.6% من مشترياتها، مقارنة بنسبة 28% في بداية الألفية الثالثة.

ويظهر ترتيب الدول العشر الأولى عالمياً من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي وفق بيانات “غلوبال فاير باور” لعام 2025:

روسيا: 47.8 تريليون متر مكعب إيران: 33.9 تريليون متر مكعب قطر: 23.8 تريليون متر مكعب الولايات المتحدة: 13.4 تريليون متر مكعب تركمانستان: 11.3 تريليون متر مكعب السعودية: 9.4 تريليون متر مكعب الصين: 6.6 تريليون متر مكعب نيجيريا: 5.7 تريليون متر مكعب فنزويلا: 5.6 تريليون متر مكعب الجزائر: 4.5 تريليون متر مكعب

ويظهر من القائمة أن ثلاث دول عربية ضمن العشرة الأوائل، وهي قطر والسعودية والجزائر، ما يعكس أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سوق الغاز العالمي.

وأشار التقرير إلى أن شركات الغاز العالمية اليوم تشغل أحدث خطوط الأنابيب الرئيسية، ما يعزز القدرة على نقل الغاز بكفاءة عالية ويلعب دوراً محورياً في تأمين الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.