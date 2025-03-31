احتياطيات تتجاوز 100 مليون طن.. الصين تعلن عن اكتشاف نفطي كبير

باحتياطيات مؤكدة تتجاوز 100 مليون طن، أعلنت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، “اكتشاف حقل نفط كبير في الجزء الشرقي من بحر الصين الجنوبي”.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، ذكرت المؤسسة “أن حقل “هويزهو 19-6″ المكتشف حديثا يشكل خطوة كبيرة في استكشاف النفط البحري في الصين، وهو أول حقل نفط متكامل كبير يجري اكتشافه في الطبقات العميقة إلى العميقة جدا في البلاد”.

وبحسل المؤسسة، “يقع الحقل على بعد حوالي 170 كيلومترا من مدينة شينزين في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، ويقع على عمق مياه متوسط قدره 100 متر، وأظهرت اختبارات الحفر أن الإنتاج اليومي يصل إلى 413 برميلا من النفط الخام و68 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي”.

وبحسب الشركة، “فإن استكشاف النفط والغاز في المياه العميقة إلى العميقة جدا يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك الأحوال الجوية والضغوط العالية والظروف المعقدة”.