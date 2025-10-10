احتياطيات تركيا الدولية تصل مستوىً قياسي

سجل احتياطي البنك المركزي التركي مستوى قياسياً حتى الثالث من أكتوبر الجاري، حيث بلغ 186 ملياراً و216 مليون دولار، محققاً أعلى معدل على الإطلاق، وفق وكالة الأناضول.

وبحسب معطيات البنك المركزي، سجل الاحتياطي زيادة بمقدار 3 مليارات و263 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر، مقارنة بالأسبوع السابق.

وارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك بمقدار 329 مليون دولار ليصل إلى 87 ملياراً و28 مليون دولار، مقارنة بـ86 ملياراً و699 مليون دولار في 26 سبتمبر الماضي.

أما إجمالي احتياطيات الذهب فقد شهد زيادة بمقدار 2 مليار و935 مليون دولار ليبلغ 99 ملياراً و189 مليون دولار، وفق البيانات نفسها.

ويعكس هذا الارتفاع القياسي قوة الاحتياطيات الدولية لتركيا، ويشكل مؤشراً مهماً على قدرة البلاد على مواجهة الضغوط الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.