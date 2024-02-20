احذروا أثناء استخدام « الإيموجيز» مع النساء!

يعتمد رواد مواقع التواصل الاجتماعي سواء من النساء أو الرجال، بشكل كبير على استخدام الرموز التعبيرية “الإيموجيز”، أثناء محادثاتهم وتعليقاتهم، لكن آخر الأبحاث كشفت أن النساء يفسرن الرموز التعبيرية بشكل مختلف عن الرجال.

وذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن بحثا جديدا، كشف أن النساء يفسرن الرموز التعبيرية “الإيموجيز”، بشكل مختلف عن الرجال.

وأوضح الباحثون في الدراسة، التي شارك فيها 523 شخصا بالغا، من النساء والرجال، لمراجعة 24 رمزا تعبيريا مختلفا، أن هذه الأيقونات الرقمية الصغيرة المستخدمة للتعبير عن فكرة أو عاطفة، يمكن أن تكون غامضة وتقرأها النساء بشكل مختلف.

ووجدت الدراسة، أن النساء، قمن بتحديد الإيموجيز التي تعبر عن السعادة والخوف والحزن والغضب بشكل أكثر دقة مقارنة بالرجال.

وأكد الباحثون، أن التباين في قراءة وتفسير هذه الرموز التي تعبر عن المشاعر والأحاسيس، يمكن أن تضفي غموضا على بعض الرسائل النصية أو المحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.

وتوصلت الدراسة، إلى أن العمر أيضا، يمكن أن يلعب دورا أيضا في تباين تفسير الرموز التعبيرية، حيث يكون أداء البالغين الأصغر سنًا أفضل من كبار السن في مطابقة الرموز التعبيرية مع التصنيفات التي حددها الباحثون خلال الدراسة.

وقالت الدكتورة روث فيليك، الأستاذة بكلية علم النفس بجامعة نوتنغهام: هناك الكثير من الاختلافات الفردية في كيفية تفسير الناس لهذه الرموز التعبيرية.

وأضافت، أن نتائج الدراسة، تكشف التباين الحاصل في قراءة أو فهم الإيموجيز من شخص إلى آخر، وبالتالي ينبغي أن نضع هذه الاختلافات في الاعتبار عند استخدامها في رسائلنا.

يذكر أن الرموز التعبيرية، مأخوذة من أنظمة، آبل وويندوز وأندرويد ووي تشات، وتمثل ست حالات عاطفية، حددها الباحثون في الفرح، الاشمئزاز، الخوف، الحزن، الدهشة، والغضب.