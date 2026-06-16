احذروا فيسبوك الوهمي.. تحذير من سرقة بيانات بنكية

أصدرت مديرية أمن طرابلس تنبيهاً أمنياً هاماً موجهًا إلى جميع زبائن المصارف، حذرت فيه من انتشار واسع لصفحات فيسبوك وهمية تنتحل أسماء وشعارات المصارف المحلية، بهدف الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية والأرصدة المالية ومعلومات البطاقات المصرفيةٍ.

وبحسب ما ورد عن مديرية أمن طرابلس، أوضح التنبيه أن هناك مجموعة من العلامات التي يمكن من خلالها التعرف على الصفحات الوهمية، وجاءت على النحو التاليٍ:

عدم وجود شارة التوثيق الزرقاء بجانب اسم الصفحةٍ. أن تاريخ إنشاء الصفحة حديث جداً، حيث يتم إطلاقها مؤخراً لغرض الخداعٍ. طلب إدخال البيانات الشخصية مثل رقم الحساب أو الرمز السري أو رمز OTP عبر روابط خارجية أو عبر الرسائل الخاصةٍ. تقديم وعود بمنح أو قروض، أو طلب تحديث بيانات بشكل عاجل وسريعٍ.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن المصارف الرسمية لا تطلب إطلاقاً أي بيانات سرية أو رموز تحقق عبر منصات التواصل الاجتماعيٍ، داعية المواطنين إلى عدم الضغط على أي روابط مشبوهة تصل من صفحات غير موثقة نهائياًٍ، وعدم مشاركة المعلومات البنكية مع أي جهة تطلبها عبر التعليقات أو الرسائل الخاصةٍ.

وفي حال التعرض لأي عملية نصب أو احتيال مالي، أوضحت المديرية الخطوات الواجب اتباعها فوراًٍ:

التوجه مباشرة إلى المصرف (قسم خدمة الزبائن أو إدارة الأمن السيبراني بالمصرف) وطلب إيقاف الحساب المصرفي وتجميد جميع بطاقات الدفع لمنع أي عمليات سحب إضافيةٍ. بعد تأمين الحساب مالياً، التوجه إلى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ رسمي بالواقعةٍ. الاحتفاظ بكافة الأدلة مثل لقطات الشاشة للرسائل، وروابط الصفحة الوهمية، وتوقيت التواصل، وأي تحويلات مالية تمتٍ.

كما شملت الإرشادات خطوات إضافية لحماية الآخرينٍ:

• الإبلاغ عن أي صفحة مشبوهة فوراً باعتبارها صفحة احتيالية لحماية المستخدمين الآخرينٍ.

• تنبيه الأهل والأصدقاء ومشاركة التوعية على نطاق واسعٍ.

• الاعتماد فقط على التطبيقات الرسمية والمواقع الموثقة للمصارف المعتمدةٍ.

وشددت مديرية أمن طرابلس على ضرورة الحفاظ على أمان الحسابات المصرفية، مؤكدة أن الحذر يمثل خط الدفاع الأول ضد عمليات الاحتيال الماليٍ.