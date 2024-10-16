احذر تصفّح الهاتف المحمول أثناء النوم!

تُعتبر عادة استخدام الهاتف المحمول قبل النوم، سيئة للغاية ويرغب الكثيرون في التخلص منها، ويبدو أنه بعد التحذيرات الأخيرة للعلماء بشأن هذه العادة السئة، سيفكر أغلبنا بتغييرها تماما.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل، حذر العلماء من أن “استخدام الهاتف في السرير قد يحمل ضررا أكبر من تأثيره على نمط النوم، حيث يمكن أن يكون الهاتف موطنا للبكتيريا الضارة التي توجد عادة في فضلات الصراصير”.

وبحسب العلماء، “يمكن أن يؤدي ملامسة هذه البكتيريا إلى الطفح الجلدي والالتهاب الرئوي، وحتى الإنتان لدى الأشخاص المعرضين للخطر”، مشيرين إلى أنه “تعد البيئة الدافئة والرطبة في السرير بمثابة “طبق بتري” مثالي لنمو وانتشار هذه البكتيريا، ومع قيام الشخص العادي بلمس هاتفه حوالي 2617 مرة في اليوم، فلا عجب أن تصبح أجهزتنا غير صحية بسرعة. كما أظهرت دراسات سابقة أن الأزرار على الهاتف الذكي يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 10 أضعاف كمية البكتيريا الموجودة في مقعد المرحاض”.

وبحسب الصحيفة، “للكشف عن أنواع البكتيريا التي قد تخفيها أجهزتنا الذكية، أخذ فريق البحث عينات من 10 هواتف و10 ساعات ذكية. وأعدّ الفريق البيئة المناسبة لنمو البكتيريا في المختبر، حتى يتمكن من تحديد الأنواع الموجودة، ليكتشف لاحقا أن الهاتف الذكي هو أكثر قطعة تكنولوجية قذارة، إذ يحتوي على بكتيريا أكثر من نقاط الجراثيم المعروفة، مثل جهاز التحكم عن بعد في التلفاز”.

هذا وتُعتبر هذه البكتيريا السبب الرئيسي للعدوى بين المرضى الذين يعانون من سوء الصحة، ويمكن الحد من مخاطر الإصابة، بتنظيف الهاتف بانتظام باستخدام مناديل كحولية أو مطهرات قوية للقضاء على أي بكتيريا قد تعيش على الأجهزة.