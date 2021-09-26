احذر تناول «التونة المعلبة»… زئبق قاتل يُسبب التسمم!

تعتبر وجبة التونة المعلبة من الوجبات السريعة الأكثر شهرة في العالم، حيث تقدم جرعة جيدة من الفيتامينات والبروتينات والعناصر المفيدة على رأسها أحماض “أوميغا 3” الدهنية الشهيرة.

والتونة من الأطعمة الصحية للغاية ولها قيمة غذائية مرتفعة خاصة لمن يتبع نظام غذائي صحي أو من يريد أن يخفض من وزنه.

وتنتشر هذه الوجبة في جميع أنحاء العالم، خصوصا الدول والمدن غير الساحلية، حيث يفضل سكان الساحل تناول الأسماك الطازجة على المعلبة.

وتحتفظ وجبة التونة الفريدة بمكانتها المرموقة لدى الكثيرين، لعدة أسباب منها سعرها الرخيص، وفوائدها، حيث تحتوي على (أوميغا 3 المفيد الذي أكدت الدراسات أنه يخفف الصداع)، بالإضافة إلى طرق تحضير وجبة التونة المميزة والمتنوعة، خصوصا عند خلطها مع بعض المأكولات، مثل الليمون وزيت الزيتون، أو عند وضعها على وجبة الأرز، او مع سلطة بذور الذرة، وغيرها الكثير من الطرق.

ولكن على الرغم من كل فوائد هذه الوجبة الفريدة، إلا أن هناك مشكلة واحدة فقط، تتمثل في أحد المضاعفات الصحية الرئيسية التي يجب إدراكها عند تناول التونة المعلبة، وهي مشكلة تتعلق بالتسمم بالزئبق.

وصدرت تحذيرات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تناول علب التونة الرخيصة داكنة اللون رديئة الجودة والمففتة أو “المهروسة”، كونها تحتوي على كميات أكبر من الزئبق مقارنة بالتونة ذات الجودة العالية والأسماك بها فاتحة اللون تميل للأحمر وذات قطع أكبر.

ثانيا:شيل من دماغك القناعة بتاعة إن الشركة الفلانية تونتها نضيفة عشان غالية و إسم كبير و إعلاناتها مالية التلفزيون و بلا بلا..

دول أكذوبتين تجاريتين و هنتكلم فيهم بالتفصيل

و تعالى نشرحلك كام حاجة كده قبل ما اقولك ليه

1-سمكة التونة 8 أنواع و في أبحاث بتقسمها ل13

أفضلها وأجودها — ⏺مش عارف (@emadmustapha) September 25, 2021

التونة الحمراء اللحم و دي طبعاً عمرها ما بتتعمل معلبات وأغلاها نوعين

A-تونة بلوفاين

B-تونة ذات زعنفة زرقاء(بلوفاين ياباني)

و الاتنين دول الكيلو منهم بيوصل مئات الدولارات حرفياً..ف أوعى تصدق إنك هتروح لعم سمير البقال تشتري علبة تونة ب20 جنيه من الأنواع اللي فوق دي.. pic.twitter.com/oUjRPF1F2G — ⏺مش عارف (@emadmustapha) September 25, 2021

3-الأبحاث برضووو بتقول.

بأنها توصي بابعد عن 3دول عالمياً في إستيراد التونة المعلبة

والدول ال3حسب الترتيب

1-تايلاند

2-الصين

3-فيتنام

لتشبع أسماكها بالزئبق..وعدم إرتفاع المقاييس الصناعية و الرقابة على المنتجات في هذه الدول و استخدام مواد حافظه مضرة

طبعا pic.twitter.com/xBJu7YTT6N — ⏺مش عارف (@emadmustapha) September 25, 2021

وذكر بحث نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن معدن الزنك يستخدم في تبطين العلب الصفيح من الداخل لما له من خصائص مضادة للميكروبات مما يساعد على إطالة عمر الأطعمة المحفوظة، إلا أن الزنك يتسرب إلى الأطعمة الموجودة داخل العلب الصفيح ويتراكم في أجهزتهم الهضمية ويؤثر على قدرتها على امتصاص العناصر الغذائية.

كما يمكن أن يؤدي تراكم الزنك في الأمعاء إلى جعلها أكثر قابلية للسماح بدخول العناصر السامة إلى مجرى الدم.

وقالت رئيسة فريق البحث، جريتشين ماهلر، من جامعة بينجهامتون في نيويورك: “زيادة نفاذية الأمعاء ليست بالأمر الجيد، هذا يعني أن المركبات التي ليس من المفترض أن تمر عبر مجرى الدم، يمكنها القيام بذلك”.

وأضافت أن هذه الحالة يطلق عليها “متلازمة الأمعاء المُسربة”، وهي حالة مرضية غير متعارف عليها بصورة كافية، ومن الممكن أن تؤدي إلى اضطرابات مثل “التصلب المتعدد”.

وجرى خلال البحث تحليل معلبات التونة والذرة الحلوة والدجاج والهليون، وتم اختيار هذه الأطعمة على وجه التحديد لأنها بطبيعتها منخفضة في نسبة الزنك، وأيضًا لأنه يتم تعبئتها في علب صفيح مصنوعة من المعدن.

وتوصل الباحثون إلى أن علب التونة والأسماك المحفوظة تحتل المركز الأول في المعلبات الملوثة بالزنك الزائد، فيما جاء الدجاج المعلب في المركز الثاني، والعصائر المعلبة في أسفل قائمة الأغذية المحفوظة الملوثة بالمعدن.

وأوضحت ماهلر أن النتائج التي توصلوا إليها تعتمد على تأثير الزنك على خلايا تمت زراعتها في المختبر، ولم يتضح بعد تأثيرها على الصحة البشرية على المدى الطويل، مضيفة: “من الصعب تحديد الآثار طويلة المدى على الصحة البشرية”.

ويتم تناول الزئبق من الأسماك بكميات متفاوتة، ويتم الحصول عليه أيضا من الطبيعة بأشكال مختلفة، وهناك الكثير من أنواع الأسماك التي تحتوي على كميات منخفضة من الزئبق مثل السلمون والسمك المفلطح، لكن بعض الأسماك مثل أسماك تونة الباكور المعلبة، تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، وفقًا لمجلس الدفاع عن الموارد الوطنية (NRDC).

ويعتبر التعرض لكميات صغيرة من المواد الكيميائية من المأكولات غير ضار، ولكن التعرض المفرط يمكن أن يؤدي إلى أعراض ونتائج صحية مختلفة ومخيفة.

وقدمت مجلة “Eatthis” المتخصصة بالغذاء والصحة 4 آثار جانبية لتناول التونة المعلبة وصفتها بـ”السرية” في مقال حمل عنوان (يقول العلم توجد آثار جانبية سرية لأكل التونة المعلبة) تحدث نتيجة تناول كميات مرتفعة من الزئبق الموجودة في هذه الوجبة، ,وتتمثل الآثار الجانبية فيما يلي:

تأخير نمو الطفل لدى المرأة الحامل

وفقًا لمجلة “Medical News Today” الطبية، فإن تناول الكثير من الزئبق أثناء الحمل يمكن أن يكون خطيرًا على الأطفال الذين لم يولدوا بعد أو بالنسبة للأطفال الصغار بعد الولادة.

أثناء الحمل عندما يتطور دماغ

الجنين، فإنه يمتص العناصر الغذائية بسرعة ويمكن أن يؤثر الزئبق الممتص على عدة عمليات لدى الطفل، منها صعوبات التعلم وتأخر في النمو.

وعند عملية الإرضاع بعد الولادة، يمكن أن تؤدي الجرعات العالية من الزئبق والمواد الكيميائية إلى مشاكل إدراكية مثل الشلل الدماغي والعمى.

آثار خطيرة على الخصوبة

كشفت دراسة واحدة نُشِرت في عام 2019 أن التعرض الزائد للزئبق يمكن أن يسبب ضعفًا في الوظيفة الإنجابية.

ونصح المقال الأشخاص الذين يودون باختيار الاسماك المنخفضة الزنك كوجبات لهم بدلا من التونة المعلبة، مثل السلمون، أو تضمين أسماك التونة مع الوجبات النباتية الأخرى لتقليل كميات استهلاكها.

تؤثر على مستويات ضغط الدم

أظهرت الأبحاث أن التعرض للزئبق مرتبط بارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وزيادة خطر الإصابة بالجلطات أو النوبات القلبية، (إقرأ أيضا: دراسة تكشف عن أعراض تظهر قبل 10 سنوات للجلطة الدماغية).

لذلك حرص المقال على ضرورة تنويع وجبات الأسماك وليس حصرها في الوجبات المعلبة فقط خصوصا وجبة التونة.

الزئبق الزائد قد يسبب فقدان بعض الحواس الأساسية

نوه المقال إلى أن كميات الزئبق الكبيرة قد تسبب مشاكل خطيرة جدا لدى البعض، مثل فقدان الذاكرة وقدرات التفكير لدى البالغين. بالإضافة إلى ذلك، قد يصاب الأشخاص بالارتعاش وتنميل الأطراف.

وتشمل الأعراض الأخرى صعوبة المشي وقلة التنسيق بين أعضاء الجسم وضعف العضلات.

ما هي كمية “التونة المعلبة” الجيدة للجسم

يبيّن المقال أن الخبراء يوصون بتناول كمية تقدر من وجبتين إلى ثلاث وجبات فقط من التونة أو أسماك التونة في الأسبوع.

ونصح المقال بتنويع الحصص المخصصة من الأسماك وعدم التركيز على الأسماك المعلبة والتونة فقط، ونصح أيضا بدمجها مع بعض الوجبات مثل السلطات بهدف الحصول على الفوائد وتقليل نسبة المخاطر.