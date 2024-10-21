احذر تناول هذه المكملات الغذائية معاً!

لا شك أن الطريق نحو الصحة الجيد يبدأ باتباع نمط حياة يتضمن تغذية متوازنة وممارسة رياضية منتظمة، حيث تأتي المكملات الغذائية كرفيق لضمان توفير جميع العناصر الضرورية للجسم، ولكن ما لا يعرفه الكثير منّا أن هناك عددا من المكملات التي لا يجب تناولها معا.

وفي هذا السياق، “يقول خبراء بالصحة العامة، إن هناك عددا من المكملات الغذائية التي لا يجب تناولها معا، مثل المغنيزيوم والفيتامينات، وفيتامينات D وE وK، والنحاس والزنك، وفيتامين C و”B12.

وبحسب موقع “ساينس فوكس”، قال إدوارد سالتزمان، الأستاذ المساعد في الطب بجامعة تافتس الأمريكية: إن “الجرعات العالية من بعض المعادن قد تتداخل مع امتصاص معادن أخرى من خلال مجموعة من الآليات”، مضيفا: “مثلا، يميل الكالسيوم إلى التسبب في مشاكل لمكملات الحديد”.

وقال سالتزمان: “لكي يتم امتصاصه بشكل أفضل، تحتاج مكملات الحديد إلى طبقة مريحة من حمض المعدة لتستقر فيها. وهذا يجعلها في مواجهة مباشرة مع مضادات الحموضة التي تحتوي على كربونات الكالسيوم”، مضيفا: “هذا مجرد مثال واحد من العديد من الأمثلة حيث تعمل المكملات ضد بعضها البعض، مما يقلل من آثارها أو يمنع الفوائد تماما”.

وتابع سالتزمان: “كما قد تضعف مكملات الزنك امتصاص النحاس بشكل مباشر، ويمكن أن يكون ذلك سواء من الأطعمة الطبيعية أو المكملات الغذائية، ولهذا السبب، لا ينبغي تناول مكملات الزنك والنحاس في نفس الوقت”.

يذكر أن المكملات الغذائية هي منتجات تحتوي على فيتامينات ومعادن وأعشاب ونباتات وأحماض أمينية أو إنزيمات، وتتوفر دون وصفة طبية.