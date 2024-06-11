اختبار عقار جديد لمرض «ألزهايمر»

أوصى خبراء أمريكيون بالموافقة على عقار جديد لمرض ألزهايمر توصلت إليه مجموعة “إلاي ليلي”.

وأجمع 11 خبيراً بطلب من الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير “إف دي إيه”، “على أن دواء “دونانيماب donanemab” أثبت فاعليته لدى المرضى الذين لا يزالون في مرحلة مبكرة من المرض.

ووفق الخبراء، “ينتمي الدواء إلى فئة جديدة من العقاقير ضد مرض ألزهايمر، ويؤخَذ «دونانيماب» عن طريق الوريد، ويعمل على إتلاف الصفائح التي تشكلها بروتينات في دماغ المرضى تسمى “أميلويد”.

وبحسب الخبراء، “بيّنت تجربة سريرية أن «دونانيماب» يبطئ تطور هذا المرض التنكسي، لكنّه يسبّب في المقابل آثاراً جانبية حادة لدى بعض المرضى، إذ قد يؤدي إلى نزف دماغي”.

هذا ورخّصت «إف دي إيه» في مايو 2023، عقاراً أول مماثلاً ضد ألزهايمر طُرح في الأسواق باسم “ليكيمبي “Leqembi”.