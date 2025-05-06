اللجنة الاستشارية تختتم أعمالها وتقدّم تقريرها النهائي إلى البعثة الأممية

اختتمت اللجنة الاستشارية أعمالها بنجاح، وقدّمت تقريرها النهائي إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متضمنًا خيارات وتوصيات لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الحالي في ليبيا.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها للجنة الاستشارية لمهنيتها وتفانيها في إنجاز هذا العمل الهام، الذي يهدف إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي.

وبحسب البعثة، كخطوة تالية، ستقوم البعثة بمراجعة وتقييم التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، وستبدأ في الأيام المقبلة مشاورات مع الأطراف المعنية وكافة الليبيين لدراسة الخيارات المقترحة. ومن خلال هذه المشاورات، ستقوم البعثة برسم خارطة طريق سياسية مبنية على التوافق لتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات، وفي إطار الشفافية، تعتزم البعثة نشر الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية.

هذا وتعد اللجنة الاستشارية جزءًا لا يتجزأ من العملية السياسية الشاملة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة، والتي يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتهدف إلى حل الأزمة السياسية الراهنة.

وتم تشكيل اللجنة الاستشارية وفقًا للفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 (2024)، وتضمنت 20 شخصية ليبية (35% منهم نساء) من ذوي الخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية. وستواصل البعثة الاستعانة بخبراتهم ومشورتهم عند الحاجة.

وتظل البعثة ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف الليبية المعنية، وبدعم من المجتمع الدولي، للدفع بالعملية السياسية قدمًا بما يحافظ على الاستقرار ويتطرق في الوقت نفسه إلى حلحلة المشاكل الملحة التي تواجه البلاد.