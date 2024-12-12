اختتمت أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات، الذي نظمته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تحت عنوان: الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة والانتخابات، بالشراكة مع مجلس النواب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك بالمركز الإعلامي في المفوضية.

وحضر فعاليات الاختتام رئيسة اللجنة العليا للمؤتمر رباب حلب، وعضو المجلس أبوبكر مردة، وأعضاء اللجنة العليا، وأعضاء مجلس النواب الليبي، والمشاركات من البرلمانات العربية والإقليمية.

وتضمنت الجلسة الختامية ورشة عمل “بعنوان الرؤى المستقبلية والالتزامات، استعرضت خلالها المشاركات التوصيات المستخلصة من الجلسات، بهدف استخلاص رؤى مشتركة لمواجهة التحديات التشريعية في النطاق الإقليمي، بما يحقق تكافؤ الفرص في المشاركة السياسية الكاملة، كما شهدت مراسم الاختتام توزيع شهادات تقديرية للمشاركات”.

اختتام أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات اختتم مساء اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، أعمال المؤتمر الإقليمي… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الخميس، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤