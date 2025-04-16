اختتام اجتماعات «اللجنة القنصلية الليبية التونسية المشتركة»

شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، بتكليف من الوزيرة وفاء ابوبكر الكيلاني، في أعمال الدورة العاشرة لاجتماعات اللجنة القنصلية الليبية التونسية المشتركة، التي انعقدت يومي 15 و16 أبريل الجاري في طرابلس.

وتمثلت مشاركة الوزارة “في حضور الدكتور حافظ خليفة، مدير مكتب التعاون الفني، الذي شارك ضمن أعمال اللجنة الفرعية الثالثة المعنية بالتعليم والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة”.

وتأتي هذه المشاركة “في إطار تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين ليبيا وتونس، خاصة في مجالات الشؤون الاجتماعية، حماية الطفولة، دعم الفئات الهشة، وتبادل الخبرات الفنية بين المؤسسات الاجتماعية في البلدين”.

وشهدت الاجتماعات “مناقشة عدد من المقترحات الرامية إلى تطوير التعاون الفني والتدريب المشترك، إلى جانب دعم البرامج الاجتماعية وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الحماية والتمكين الاجتماعي”.

واختُتمت أعمال اللجنة “بالتوقيع على محضر رسمي تضمّن جملة من التوصيات التي من شأنها الدفع بمسار التعاون القنصلي والاجتماعي بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الروابط الأخوية بين الشعبين الليبي والتونسي”.