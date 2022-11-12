اختتام اجتماعات خبراء النقد الدولي مع مسؤولين ليبيين

اختتمت اليوم السبت بالعاصمة التونسية، اللاجتماعات التي عقدها عدد من خبراء صندوق النقد الدولي منذ يوم 7 نوفمبر الجاري، مع كل من محاقظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، ومصلحة الإحصاء والتعداد بحكومة الوحدة الوطنية، إضافةً إلى مدراء الإدارت المختصة بمصرف ليبيا المركزي.

وأفاد مصرف ليبيا المركزي في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماعات كانت تمهيداً لعودة مشاورات المادة الرابعة التي توقفت منذ عام 2014، حيث ناقش الخبراء واقع الاقتصاد الليبي والمراحل التي مر بها خلال السنوات الماضية والاجراءات المتخدة للحد من الآثار السلبية التي خلقتها الأزمات المتعاقبة.

وأثنى صندوق النقد الدولي والجهات المعنية على جهود مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة وقدرة المصرف المركزي على إدارة الأزمة في البلاد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها.