اختتام اجتماع اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار في تونس

اختتمت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي اجتماعها التشاوري ليوم السبت التي بدأت أعمالها في تونس الخميس لدراسة المقترحات المقدمة وتضمينها في نقاط محددة لتقدم الى الملتقى المزمع انعقاده بجنيف الاثنين المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر من داخل اجتماعات اللجنة قولها، إن المناقشات ارتكزت على المقترح المعتمد من قبل اللجنة القانونية بالملتقى والمناقشات السابقة للملتقى في مايو الماضي، بالإضافة الى المقترحات الخاصة بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع مقترح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة لكي يتم المصادقة عليه.

وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بدأت يوم الخميس الماض، اجتماعاً تشاورياً مباشراً يستمر 3 أيام في تونس، استعداداً لمناقشات الجلسة العامة للملتقى والتي ستبدأ في سويسرا في 28 يونيو الجاري.

وبالبناء على المقترح الذي اعتمدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع الافتراضي السابق للملتقى في مايو، يجري عقد هذا الاجتماع بناءً على طلب بعض أعضاء الملتقى بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، وذلك للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه من قبل الملتقى الأسبوع المقبل في سويسرا.

وستنظر اللجنة الاستشارية أيضاً في خيارات آلية صنع القرار التي يتم الاتفاق عليها واستخدامها من قبل الملتقى عند اتخاذ قرار بشأن مقترح القاعدة الدستورية.

وشكر المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، في كلمته الافتتاحية، أعضاء اللجنة الاستشارية لتحملهم مسؤولياتهم مجدداً ودعاهم إلى تدارس حل توافقي مقبول على أوسع نطاق ممكن استناداُ إلى مقترح اللجنة القانونية للملتقى، من شأنه معالجة المخاوف التي أعرب عنها أعضاء الملتقى خلال اجتماعهم في مايو.

كما جدد المبعوث الخاص رسالة كبار ممثلي الدول الأعضاء في عملية برلين، بما فيها ليبيا، والذين اجتمعوا أمس في برلين قائلاً: “يتعين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021 على النحو الوارد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، كما يتعين قبول الجميع بنتائجها”.