اختتام الاجتماع التشاوري للنوّاب في صبراتة

اختُتِم مساء اليوم الاثنين، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النوّاب المتواجدين في مدينة صبراتة، بحضور 77 نائبا للإعداد لعقد الجلسة التمهيدية يوم غد الثلاثاء، بمركب تليل السياحي.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بطرابلس محمد لينو، إن الاجتماع بحث ما سيتم تداوله في الجلسة التمهيدية يوم الغد، والمنتظر أن يكتمل النصاب القانوني لعقدها وهو 91 نائبا.

وأوضح النائب في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن محاور الجلسة التمهيدية سيتم التركيز فيها على دعوة المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية للإسراع في تقديم أعضاء حكومته وعرض برنامجها لنيل ثقة مجلس النواب، مؤكدا أن هناك إصرارا كبيرا لدى النواب لمنح الثقة للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدين.

وأضاف لينو أن جلسة الغد سيتم خلالها أيضا إجراء بعض التعديلات على اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب وكذلك موضوع تغيير رئاسة المجلس.

من جانبه عبر عضو مجلس النواب الدكتور أبوبكر بعيرة عن ارتياحه مسار المشاورات التي قام بها أعضاء مجلس النواب الموجودين بمركب تليل السياحي بشأن الإعدلد للجلسة التمهيدية التي ستعقد يوم غد والتي سيتم خلالها التحضير للجلسة العامة.

وأوضح الدكتور بعيرة أن مشاورات اليوم والتي حضرها 76 نائبا جرت في جوّ ودي وصريح وسارت في الاتجاه الصحيح.

كما توقع د. بعيرة الذي ترأس الاجتماع التشاوري مساء اليوم باعتباره أكبر الأعضاء سناً، أن يصل عد النواب الذين سيحضرون الجلسة التمهيدية غدا إلى 100 نائب بعد تأكيدات من عديد النواب بالالتحاق الليلة وصباح الغد.