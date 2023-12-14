اختتام الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية

اختُتِمت اليوم الخميس، بمدينة سبها، أعمال الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية. برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي مسؤول ملف المصالحة بالمجلس عبد الله اللافي، ومشاركة وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية الكونغولي جان كلود جاكوسو، ومستشار الاتحاد الإفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد، وأعضاء اللجنة التحضيرية الممثلين عن جميع الأطراف الرئيسية، المشاركة في العملية السياسية.

وتم في الاجتماع مراجعة محضر الاجتماعات التشاورية السابقة، والاتفاق بالاجماع على اختيار مدينة سرت لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية، وتحديد 28 من شهر أبريل من العام القادم موعداً له، وتحديد آلية تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيم المؤتمر، وتحديد اختصاصاتها، ونظامها الداخلي.

كما قرر المجتمعون عقد الاجتماع التحضيري القادم للجنة التحضيرية في مدينة زوارة نهاية الشهر الجاري.