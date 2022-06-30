اختتام الاجتماع الثاني لمراقبي وقف إطلاق النار

اختُتِم أمس الأربعاء، الاجتماع الثاني لمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين والذي استمر على مدى يومين بحضور عضوين من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن الشرق والغرب، وذلك بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأفادت البعثة الأميية، بأنه تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة إجراءات العمل الخاصة بالمراقبين، وهيكلية اللجنة الخاصة بهم، وتبادل الخبرات ورسم الخطوات المستقبلية للبدء في تفعيل عملهم انطلاقاً من مقر اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة سرت.

وفي ختام الاجتماع، أثنت جورجيت غاغنون، القائمة بأعمال رئيس البعثة، على الجهود المثمرة التي قامت بها اللجنة العسكريةالمشتركة، مؤكدةً دعم الأمم المتحدة لها ولفريق المراقبين المحليين والدوليين لضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار.