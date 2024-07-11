اختتام الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي

اختتمت صباح، اليوم الخميس، الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي (2023– 2024)م، والتي تقدم لها 115,110 طلبة في كامل تراب الوطن.

وأجرى 91231 طالبا وطالبة يدرسون في القسم العلمي، و 23452 طالبا وطالبة في القسم الأدبي امتحانهم الختامي اليوم في مادة التربية الإسلامية، فيما أجري 427 طالبا وطالبة في التعليم الديني امتحانهم في مادة الحديث الشريف.

وشارك في الإشراف على الامتحانات هذا العام التي أقيمت تحت شعار ” نمتحن باطمئنان”، 2366 مراقبا، و815 رئيس لجنة و815 متابع تربوي، و19348 ملاحظا، و815 مرشد نفسي، و815 مسعف صحي، وأمنها 3 آلاف و260 فرد حراسة.

وشهدت الامتحانات جولات تفقدية من وزير التربية والتّعليم، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات، وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على امتحانات التعليم الثانوي تابعوا خلالها سير الامتحانات، واستعموا إلى ملاحظات الطلاب، والملاحظين حولها.

115110 طالب وطالبة يختتمون اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي للعام الدّراسي 2023 – 2024م . اُختُتِمتْ صباح… تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الخميس، ١١ يوليو ٢٠٢٤