انضباط علمي وعسكري.. طلبة الهندسة العسكرية ينهون امتحانات العام الأكاديمي

اختتمت اليوم الامتحانات النهائية لطلبة كلية الهندسة العسكرية بتاجوراء للعام الدراسي 2024-2025م، وذلك تحت إشراف مباشر من ضباط ومهندسي الكلية.

وتُعد كلية الهندسة العسكرية من أبرز المؤسسات العلمية داخل المنظومة العسكرية، حيث يتميز طلبتها بالانضباط الصارم والتحصيل العلمي الرفيع، في إطار التقاليد العسكرية المبنية على الضبط والربط.

وتأتي هذه الجهود في سياق سعي رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي إلى تطوير المرافق التعليمية العسكرية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم بناء جيش وطني قوي ومنظم، قائم على أسس علمية حديثة ومعايير مهنية متطورة.