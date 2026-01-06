اختتام الامتحانات النهائية لـ«الفصل الدراسي الأول»

اختُتمت اليوم الثلاثاء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026 في كافة أنحاء ليبيا، وذلك وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 1077 لسنة 2025، والمتعلق بتحديد المواعيد الدراسية والامتحانات لجميع المراحل التعليمية.

وشهدت فترة إجراء الامتحانات متابعة ميدانية دقيقة من وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، ومراقبي التربية والتعليم بالبلديات، إضافة إلى مديري مكاتب الامتحانات، عبر جولات تفقدية شملت عدداً من المؤسسات التعليمية.

واطلع المسؤولون خلال هذه الجولات على سير الامتحانات واستمعوا إلى ملاحظات المعلمين والتلاميذ والطلاب، للتأكد من انتظام العملية التعليمية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمصداقية.

وبحسب القرار الوزاري، يدخل التلاميذ والطلاب في “راحة فصلية” تبدأ يوم الأربعاء 7 يناير وتنتهي يوم الخميس 8 يناير، على أن تنطلق الدراسة للفصل الدراسي الثاني للصفوف من السادس إلى الثاني ثانوي يوم الأحد 11 يناير، فيما يستأنف تلاميذ الصفوف من الأول إلى الخامس، وتلاميذ وطلاب الشهادات العامة الدراسة في الموعد نفسه.

ونصت المادة 29 من قرار مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2022 بشأن لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم للمرحلتين الأساسية والثانوية على أن يتم احتساب 50% من نهاية كل مقرر دراسي لكل فصل، موزعة على أعمال الفصل واختبار منتصف الفصل وامتحان نهاية الفصل، بحسب نسبة محددة لكل صف ومرحلة.

كما تنص المادة 41 على توزيع المواد النظرية والعملية بنفس النسبة مع التركيز على أعمال الفصل بنسبة 40% وامتحان نهاية الفصل بنسبة 60%.

وعبرت وزارة التربية والتعليم عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع التلاميذ والطلاب، مثمنة جهود الأسرة التربوية والتعليمية في مختلف المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم طوال فترة الامتحانات التي استمرت أسبوعين متتاليين.