وكيل وزارة التربية يتفقد سير باختبارات بالزاوية.. واختتام الامتحانات النهائية للفصل الثاني

اُختُتِمت صباح اليوم الخميس 22 مايو 2025م، الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024 – 2025م في مختلف مناطق البلاد، وشملت الصفوف السادس والسابع والثامن من مرحلة التعليم الأساسي، والأول والثاني من التعليم الثانوي.

وتُستكمل الامتحانات مطلع الأسبوع المقبل في بلديات طرابلس الكبرى، التي شهدت تعليقاً مؤقتاً في بعض أيام الامتحانات نتيجة ظروف استثنائية، بحسب ما أفادت به وزارة التربية والتعليم.

وأعربت الوزارة، عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح للطلاب، مشيدةً بالجهود التي بذلتها الأسرة التعليمية والتربوية لضمان سير الامتحانات بانضباط وانتظام، كما ثمّنت الدور الحيوي الذي اضطلع به مراقبو التربية والتعليم، والمعلمون، والإداريون، والاختصاصيون الاجتماعيون، والمرشدون النفسيون، والمسعفون الصحيون، وأفراد الحراسات، مؤكدةً أن إخلاصهم في أداء واجبهم يعكس روح المسؤولية والالتزام الوطني.

ويأتي الختام الناجح للامتحانات ليؤكد قدرة المنظومة التعليمية على تجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار التربوي في مختلف أنحاء البلاد.

وكيل وزارة التربية يتفقد سير امتحانات إتمام التعليم الأساسي في بلدية الزاوية الغرب

تابع الدكتور محسن الكبير، وكيل وزارة التربية لشؤون المراقبات، صباح اليوم الخميس، سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي التي يخوضها التلاميذ تحت إشراف معلمي المادة وبمراقبة إدارة التربية والتعليم ببلدية الزاوية الغرب.

ورافق الوكيل في جولته التفقدية كل من مراقب التربية والتعليم في البلدية الأستاذ عبد الحكيم أحمد، ومدير مكتب الامتحانات بالمراقبة الأستاذ الطاهر قصيعة، حيث شملت الزيارة مدارس الصابرية المركزية، وحي الشهداء، ومدرسة الحرية للتعليم الأساسي.

واستمع الدكتور الكبير خلال الجولة إلى ملاحظات المعلمين والتلاميذ حول استكمال المنهج الدراسي وفق الخطة المقررة، ومدى جاهزية الطلاب لاستكمال الامتحانات النهائية.

وأكد وكيل الوزارة حرص الوزارة على ضمان سير الامتحانات بكل يسر وانضباط، مع تقديم الدعم اللازم للطلاب والمعلمين لتحقيق أفضل النتائج.