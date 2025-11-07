مؤسسة النفط تختتم برامج تدريبية في بنغازي وأجدابيا وسبها

اختتم مركز التطوير الفني والإداري في مؤسسة النفط، سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة التي نُفذت في ثلاث مدن هي بنغازي، أجدابيا، وسبها، وذلك ضمن خطة التوسع الجغرافي في تنفيذ البرامج التدريبية بالمناطق المختلفة.

وشملت هذه البرامج التدريبية ثلاثة حقول تخصصية، هي:

Production Engineering Phase (1)

Geoscience Phase (1)

تنظيم وتطوير العمل الإداري

وشارك في هذه الدورات 37 متدربًا من المؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها، حيث نُفذت البرامج في مدينتي سبها وأجدابيا داخل أروقة المعاهد النفطية، بهدف تمكين أكبر عدد من موظفي القطاع من الاستفادة من برامج التدريب والتطوير.

وتأتي هذه البرامج ضمن الخطة التطويرية للإدارة العامة للتدريب والتطوير وتنمية القدرات بالمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم الفنية والإدارية، بما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للمؤسسة المتمثل في زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز وتعزيز الأداء المؤسسي.