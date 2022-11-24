اختتام الجولة الثانية لأعمال المنتدى الثالث لمراقبي الانتخابات

أنهى المنتدى الثالث لمراقبي الانتخابات، جولته الثانية اليوم الخميس، الذي يشرف عليه وينفذه قسم العمليات الخارجية التابع لإدارة العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بمشاركة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية، وبالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني(NDI).

وتضمنت الجولةعلى مدى يومين بفندق تيبستي في بنغازي، مجموعة محاور وحلقات نقاش حول مراحل العملية الانتخابية.

وشهد المنتدى التزام من قبل المشاركين وإشادة بالحضور والتفاعل الإيجابي، وأيضا جملة من التوصيات والدروس المستفادة التي سيتم تضمينها في خطط التعاون بين المفوضية وشركائها، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمفوضية الانتخابات على فيسبوك.

يُذكر أن منتدى المراقبين انطلق في نسخته الأولى بمدينة طرابلس، تحت عنوان “منتدى المراقبين حصاد 2021″، بتاريخ 1 يونيو 2022م، فيما نُظم بنسخته الثانية في مدينة سبها تحت عنوان “منتدى مراقبي الجنوب”، في 16سبتمبر من نفس العام.