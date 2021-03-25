اختتام الدورة التدريبية الأولى في مجال الأمن الانتخابي

أُقِيم اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، حفل ختام الدورة التدريبية في مجال الأمن الانتخابي بإشراف إدارة تأمين وحماية الانتخابات والتي أقيمت على مدى أسبوع بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، بحضور مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات عميد طارق القماطي وعدد من الضباط بالإدارة.

وشملت الدورة إعداد مدربين لتدريب أعضاء ومنتسبي مديريات الأمن وذلك للاستعداد للاستحقاق الانتخابي القادم بتاريخ 24 ديسمبر 2021م.

يُشار إلى أن هذه الدورة الأولى التي أقيمت للرفع من كفاءة منتسبي مديريات الأمن من أجل الاستحقاق الانتخابي، سيتبعها دورات تدريبية خلال المدة القادمة، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

ختام الدورة التدريبية الأولى في مجال الأمن الانتخابي طرابلس 25 مارس 2021م أقيمت صباح اليوم الخميس حفل ختام الدورة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الخميس، ٢٥ مارس ٢٠٢١