اختتام العام الدراسي في بلدية زلطن.. احتفالية فنية وتربوية

شارك وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محسن الكبير في احتفالية اختتام العام الدراسي التي أُقيمت بثانوية عمر المختار للبنات ببلدية زلطن.

وحضر الفعالية مراقب التربية والتعليم بالبلدية الأستاذ رياض المسلوب، وعميد البلدية الدكتورة الزائرة المقطوف، إلى جانب عدد من مراقبي التربية والتعليم ببلديات المنطقة الغربية.

وشملت الاحتفالية فقرات فنية وتربوية متنوعة، بمشاركة مدرستي طارق بن زياد والبرقاية للتعليم الأساسي، والتي نالت استحسان الحضور.

واختُتمت الفعاليات بتكريم عدد من المشاركين والمساهمين في نجاح العام الدراسي، أعقبها افتتاح المعرض السنوي الشامل بالمدرسة، والذي ضم أعمالًا ولوحات ومجسمات تعليمية مبتكرة من إبداعات الطالبات.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز التفاعل المجتمعي مع المدارس، وتشجيع الطالبات على الإبداع وتنمية مهاراتهن الفنية والتعليمية، فضلاً عن دعم الأنشطة اللامنهجية في مختلف بلديات ليبيا.