اختتام المرحلة الأولى من برنامج تنمية مهارات «مديري المدارس» في طرابلس

اختتم المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لمديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي بطرابلس الكبرى، والذي استهدف (200) مدير مدرسة موزعين على (10) تجمعات تعليمية، شملت مراقبات طرابلس المركز، حي الأندلس، سوق الجمعة، أبو سليم، وعين زارة.

وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، شهد حفل الاختتام حضور مدير عام المركز الدكتور محمد غومة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالمركز، إلى جانب مراقب التربية والتعليم ببلدية عين زارة، والمدربين والمتدربين المشاركين في البرنامج.

وأكد الدكتور غومة في كلمته أن “تأهيل القيادات المدرسية يُعد خطوة أساسية للنهوض بالعملية التعليمية، واستثماراً مباشراً في مستقبل التعليم في ليبيا”، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لتعليمات وزير التربية والتعليم، وبالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، بهدف الرفع من كفاءة القيادات التربوية والإدارية.

كما أعلن عن انطلاق تدريب المجموعة الثانية من مديري المدارس بطرابلس الكبرى يوم الأحد المقبل، والتي تستهدف أكثر من (500) مدير لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لإطلاق برنامج إعداد مدربين في مجال المهارات الإدارية والقيادية بالمناطق الغربية والشرقية والوسطى والجنوبية والجبل الغربي.

واختُتمت الفعاليات بتوزيع شهادات المشاركة، حيث عبّر المتدربون عن امتنانهم لهذه المبادرة التي أسهمت في تعزيز قدراتهم المهنية وتطوير مهاراتهم الإدارية.