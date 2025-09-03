اختتام المرحلة الثانية من مشروع «بلديتي 2» لتعزيز الحوكمة المحلية في ليبيا

اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات المرحلة الثانية من مشروع “بلديتي 2″، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف)، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، يهدف المشروع إلى تعزيز الحوكمة المحلية واستعادة الخدمات الأساسية في البلديات الليبية.

وحضر مراسم الاختتام عدد من المسؤولين والشركاء الدوليين، منهم الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، نصر المحتوت، ووكيل وزارة التخطيط محمد بن شرعية، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي عبدالسلام القاضي، وممثل وزارة الخارجية محمد صويد، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جانليوكا ألبريني، ومدير التعاون بالاتحاد الأوروبي مارتن بندك، وممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف، بالإضافة إلى ممثلي 21 بلدية من مناطق الجنوب الليبي.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، نصر المحتوت، خلال كلمته إلى أن مشروع “بلديتي 2” يمثل محطة هامة في مسيرة دعم وتعزيز قدرات البلديات، وتمكينها من القيام بدورها الحيوي في خدمة المواطن.

وأضاف أن المشروع ساهم في تعزيز الشراكات بين مؤسسات الدولة والبلديات، وفتح آفاقاً لتبادل الخبرات وبناء القدرات، مما يرسخ مفهوم الحوكمة المحلية الرشيدة ويعزز المشاركة المجتمعية، فضلاً عن دفع التوجه نحو لامركزية فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة.

وشمل حفل الاختتام عرضًا مرئيًا استعرض مراحل تنفيذ المشروع والأعمال التي قُدمت لسكان البلديات الشريكة، مؤكداً أثر المشروع الإيجابي في تحسين الخدمات المحلية وتنمية القدرات الإدارية في تلك المناطق.