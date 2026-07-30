تدريب داخل المدن وفرص خارجها.. مبادرة ليبية تفتح «أبواب المستقبل» للشباب

اختتمت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، فعاليات المرحلة الحادية عشرة من مبادرة «مهنتك مستقبلك» في مدينة بني وليد، ضمن خطة عودة الحياة، بمشاركة البلديات المستهدفة وهي بني وليد، وتينيناي، والمردوم.

وأقيم حفل الاختتام بحضور وزير العمل والتأهيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد الدبيبة، إلى جانب عمداء البلديات المستهدفة وعدد من المسؤولين، حيث جرى استعراض نتائج المرحلة التدريبية ومسار تنفيذ المبادرة.

وأكد وزير العمل والتأهيل، خلال كلمته في الحفل، أن مبادرة «مهنتك مستقبلك» تمثل مشروعًا وطنيًا يهدف إلى إيصال برامج التدريب المهني إلى مختلف البلديات الليبية، وتأهيل الشباب داخل مناطقهم، بما يعزز فرصهم في الحصول على مهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن المبادرة تسعى إلى دعم الشباب عبر برامج تدريبية عملية تركز على تطوير القدرات المهنية، وفتح مجالات جديدة أمام الباحثين عن فرص العمل، من خلال الوصول بالتدريب إلى المناطق المستهدفة بدلًا من اقتصاره على المراكز الرئيسية.

واستمرت البرامج التدريبية ضمن المرحلة الحادية عشرة لمدة عشرة أيام، بواقع 50 ساعة تدريبية، ونُفذت عبر ثماني ورش متنقلة شملت عشرة تخصصات مهنية مختلفة، واستهدفت 540 متدربًا ومتدربة.

وشهد حفل الاختتام تقديم عروض مرئية تناولت مراحل تطور مبادرة «مهنتك مستقبلك»، وتجارب عدد من المتدربين، إضافة إلى استعراض مراحل تنفيذ البرامج التدريبية خلال السنوات السابقة والنتائج التي حققتها المبادرة.

وتنفذ وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية مبادرة «مهنتك مستقبلك» ضمن خطة عودة الحياة، بهدف توسيع نطاق التدريب المهني في مختلف البلديات الليبية، ورفع كفاءة الشباب عبر برامج تطبيقية تستجيب لمتطلبات سوق العمل وتدعم مسارات التأهيل والتوظيف.