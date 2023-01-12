اختتام الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

اختتم الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية أعماله بطرابلس اليوم الخميس، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي، ومبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، ومستشار ملف المصالحة الوطنية بالمجلس الرئاسي محمد حسن اللبات، وبمشاركة ممثلين عن جميع الأطراف والمكونات الليبية،

ونوقش خلال الملتقى كافة القضايا المندرجة تحت الشواغل بمقترح الرؤية الاستراتيجية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.



وأشاد اللافي في كلمته أمام الحضور على أهمية الملتقى الذي جمع الليبيين بمختلف مكوناتهم داخل الوطن لمناقشة القضايا التي تساهم في إرساء دعائم السلام الدائم في ليبيا، موضحًا أن عامل الثقة الذي ساد الجلسات الحوارية ساهم بشكل مباشر في الخروج بنتائج تُمهد الطريق لعقد المؤتمر الجامع الذي سيخرج بقرارات تشريعية وتنفيذية وتأسيسية وينبثق عنه ميثاق وطني يتفق عليه جميع الليبيين، وفق قوله.

من جانبه عبر مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، عن سعادته لما وصل إليه الليبيون من نجاحات خلال هذا الملتقى الذي جمع كل الأطياف الليبية داخل الوطن من الخروج بحل للأزمة الليبية يكون ليبي، مؤكدًا بأن الليبيين اليوم وضعوا العربة على السكة لانطلاق نحو الاستقرار، وأثنى على جهود المجلس الرئاسي و جهود النائب عبدالله اللافي لإنجاز هذه المهمة الوطنية.