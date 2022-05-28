اختتام الملتقى العلمي الثاني للقضاء العسكري في مصراتة

اُختُتم بمدينة مصراتة، الملتقى العلمي الثاني للقضاء العسكري، والذي أقيم خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري.

وكان هذا الملتقى نتاج تعاون بين إدارة التدريب برئاسة الأركان العامة والهيئة العامة للقضاء العسكري، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة.

وشارك في هذا الملتقى الذي يعتبر ملتقى علمي ثقافي قانوني، من ضباط المنطقة الوسطى، وقد ساهم في صقل المهارات القانونية في القضاء العسكري (مهارات عالية المستوى).

وتم توزيع شهادات التقدير على المشاركين، على أمل الالتقاء في ملتقيات أخرى تساهم في التعريف بالقوانين العسكرية.