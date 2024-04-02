اختتام الموسم الثقافي الرمضاني في جامعة ليبيا المفتوحة

اختتمت جامعة ليبيا المفتوحة أمس الاثنين، الموسم الثقافي الرمضاني الذي أقيم تحت شعار “إحياء ليالي رمضان الثقافية” بمحاضرة بعنوان ” أزمة التعليم الطبي في ليبيا”. .

وقدم وزير التعليم العالي الذي حضر اختتام الموسم شرحاً حول موضوع المحاضرة تناول فيه أسباب ونتائج ومراحل هذه الأزمة، وما يجب اتخاذه من إجراءات لتصحيح مسار التعليم الطبي في ليبيا بالتعاون والشراكة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.

وشدد الدكتور سعد الدين عبد الوكيل وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة، على ضرورة التنسيق بين الوزارتيْن لحلحلة بعض الصعوبات في موضوع التعليم الطبي في ليبيا، والعمل على مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع على كافة المستويات.

وتضمن برنامج الختام مناقشات حول عنوان المحاضرة أجمعت على ضرورة الاهتمام بالتعليم الطبي وبمخرجاته من الجامعات.