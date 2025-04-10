اختتام الورشة التدريبية حول «منازعات الانتخابات النقابية»

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات الورشة التدريبية حول منازعات الانتخابات النقابية، التي نظّمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بحضور عضو مجلس المفوضية أبوبكر مرده، واستمرت الورشة على مدى ثلاثة أيام متتالية، من 8 وحتى 10 أبريل، بمشاركة نخبة من القضاة.

وتضمّن اليوم الختامي للورشة “مجموعة من الجلسات التي هدفت إلى تعزيز الفهم القانوني والإداري لمنازعات الانتخابات النقابية، من بينها جلسة خصصت لاستعراض أهم ما تم طرحه خلال اليومين الأول والثاني، قدّمها الدكتور عاشور خليفة، تلتها جلسة حول الجرائم الانتخابية بصفة عامة”.

كما تناول محفوظ الفقهي في جلسة ختامية، “العلاقة بين المنازعة الانتخابية والدعوى الإدارية، وذلك من منظور قانوني معمّق. واختتمت الورشة بحلقة نقاش مفتوح مع المشاركين، أعقبها توزيع شهادات المشاركة تقديراً لجهودهم وتفاعلهم البنّاء طيلة أيام الورشة”.

وتأتي هذه الورشة “ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى بناء قدرات العاملين في المجال القضائي والانتخابي، وتبادل الخبرات بين المفوضية والمؤسسات القضائية في سبيل تطوير العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها”.