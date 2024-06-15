اختتام امتحانات الثانوية للمدارس الليبية في الخارج في 32 دولة

اختتم طلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية الليبية، في الخارج، امتحاناتهم أمس الجمعة، بعد أداء امتحان مادة الكيمياء.

والخميس الماضي، اختتم طلاب القسم الأدبي، امتحاناتهم بمادة اللغة الإنجليزية، ليسدل الستار بذلك على امتحانات شهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي.

وشهدت الامتحانات مشاركة 1587 طالبا وطالبة، بينهم 897 في شهادة التعليم الأساسي، و 690 في الشهادة الثانوية، وتنافسَ الطلاب في 32 دولة حول العالم، تحت إشراف دقيق من الملحقيات الأكاديمية وسفارات ليبيا في تلك الدول.

وتنوعت مواقع الامتحانات لتشمل 32 دولة، وهي: أذربيجان، إسبانيا، أوكرانيا، أيرلندا، ألبانيا، البرازيل، الجزائر، الصين، المجر، المغرب، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، إندونيسيا، إيطاليا، بريطانيا، تركيا، تنزانيا، تونس، جنوب أفريقيا، روسيا الاتحادية، روسيا البيضاء، رومانيا، سلوفاكيا، صربيا، فرنسا، مالطا، ماليزيا، مصر، موريتانيا، وناميبيا.