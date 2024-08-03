اختتام امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

اختتمت، ظهر اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، بإجراء تلاميذ التعليم الديني آخر امتحاناتهم في مادة الفقه .

فيما اختتم يوم الخميس تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي امتحاناتهم بعد إجرائهم امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع امتحاناتهم بعد إجرائهم لامتحان مادة الرسم الصناعي.

وتقدم لأداء امتحانات الدور الثاني 83418 تلميذ وتلميذة، (83342 التعليم الأساسي، و 68 تلميذاً وتلميذة في التعليم الديني، و 9 من التلاميذ الصم وضعاف السمع).

وكان المركز الوطني للامتحانات قد أعلن في بيانات يومية عن إلغاء اِمتحانات 160 تلميذ لِمساهمتهم في الغِش، وإيقاف 124 عُضو لجنة إشراف على الاِمتحانات رؤساء لجان، ومراقبين، ومتابعين، وملاحظين لتقصيرهم في أداء مهامهم.

يشار إلى أنّ نتيجة امتحانات الدور الأوّل لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 – 2024م تمّ اعتمادها وإعلانها في الثالث من الشهر الجاري بنسبة نجاح عاملة بلغت 60.38%.