اختتام امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية

اختتمت امتحانات الدّور الثاني لطلاب شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي، بإجراء طُلاب القسم العِلمي آخر اِمتحاناتهم في الكيمياء، وطُلاب القسم الأدبي في مادة تقنية المعلومات، وطُلاب التّعليم الدّيني في مادة الحديث الشريف.

هذا “وَتقدّم لأداء اِمتحانات الدّور الثاني 59385 طالبًا وطالبة، (42944 القسم العِلمي، و15697 في القسم الأدبي، و333 التّعليم الدّيني)”.

وأعربت وزارة التّربية والتّعليم، الفرصة “عن أمْنياتها بالتوفيق والنّجاح لكل لطلاب الشهادة الثانوية الذين تقدّموا لاِمتحانات الدّور الثاني، وتجدّد شُكرها وتقديرها لمراقبي التّربية والتّعليم، والمُعلِّمين، والإداريين، والاِختصاصيين الاِجتماعيين، والنّفسيين، والمسعفين الصحيين، وأفراد الحِراسة بالمؤسسات التّعليمية في عُموم البلاد، لِما بذلوه من جُهود واضحة في سبيل اِستقرار العملية التَّعليمية”.

يُشار إلى أنّ “نتِيجة اِمتحانات الدّور الأوّل لِشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي للعام الدّراسي 2023 – 2024م تمّ اِعتمادها وإعلانها في الثامن من الشهر الجاري بنسبة نجاح عامّة بلغت 48.43%”.