اختتام «امتحانات النقل».. مشاركة أكثر من 1.4 مليون طالب

أعلن المركز الوطني للامتحانات اختتام امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 ـ 2026 الخاصة بسنوات النقل في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، والتي أُجريت اليوم الخميس في مختلف مراقبات التربية والتعليم بكامل أنحاء البلادِ.

وأوضح المركز أن الامتحانات جرت وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير الأجواء المناسبة للتلاميذ والطلاب خلال فترة الامتحاناتِ.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي عدد التلاميذ والطلاب الذين أدوا امتحانات نهاية العام نحو مليون و482 ألفًا و212 تلميذًا وطالبًا في مرحلتي التعليم الأساسي والثانويِ.

وسجّل عدد المتقدمين لامتحانات الصفين الرابع والخامس من مرحلة التعليم الأساسي نحو 502 ألفٍ و841 تلميذًا وتلميذةً، فيما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات صفوف النقل للصفوف السادس والسابع والثامن نحو 701 ألفٍ و505 تلاميذ وطلابٍ.

كما أدى امتحانات النقل بمرحلة التعليم الثانوي للصفين الأول والثاني الثانوي نحو 277 ألفًا و866 طالبًا وطالبةً، في إطار الاستعدادات لاستكمال العام الدراسي وإعلان النتائج خلال الفترة المقبلةِ.

وأعرب المركز الوطني للامتحانات عن تقديره لكافة العناصر التعليمية والإدارية التي ساهمت في إنجاح هذا الاستحقاق التربوي، مشيدًا بجهود مراقبات التربية والتعليم والمعلمين والمشرفين، إضافةً إلى أولياء الأمور الذين واكبوا أبناءهم طوال فترة الامتحاناتِ.

ويأتي اختتام امتحانات النقل في ليبيا ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لاستكمال العام الدراسي وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وسط تركيز على استقرار العملية التعليمية وتحسين بيئة الامتحانات في مختلف المدن والمناطقِ.

كما عبّر المركز عن تمنياته لجميع التلاميذ والطلاب بالتوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج في مسيرتهم التعليميةِ.