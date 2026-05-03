اختتام امتحانات ترقية «الضباط والجنود» في الجبل الغربي

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي عن اختتام امتحانات ترقية ضباط الصف والجنود في منطقة الجبل الغربي، وذلك ضمن الخطة المعتمدة لرفع الكفاءة العسكرية وتعزيز الجاهزية القتالية للأفراد.

ووفق ما ورد في البيان، فقد جرت الامتحانات خلال الأسبوع الماضي في أجواء تنظيمية منتظمة، ضمن برامج التدريب والتأهيل التي تعتمدها المؤسسة العسكرية لتطوير الأداء الوظيفي للعناصر العسكرية.

وأكدت الإدارة أن هذه الامتحانات تأتي في إطار مسار مهني يهدف إلى تعزيز الانضباط ورفع مستوى الجاهزية، بما ينسجم مع خطط التطوير داخل وحدات الجيش الليبي في مختلف المناطق.

ويأتي تنظيم هذه الامتحانات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة العسكرية الليبية لتحديث منظومة الترقيات، وربطها بمعايير الكفاءة والاستحقاق، بما يسهم في تحسين الأداء العام ورفع مستوى الجاهزية العملياتية.

وتعد منطقة الجبل الغربي من المناطق التي تشهد بشكل دوري تنفيذ برامج تدريبية واختبارات ترقية تستهدف مختلف الرتب العسكرية، في إطار خطة أوسع لتطوير الكوادر البشرية داخل الجيش الليبي.

وتؤكد المؤسسة العسكرية من خلال هذه البرامج على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية في بناء القدرات الدفاعية وتعزيز الاستقرار المؤسسي.