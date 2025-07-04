اختتام امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية بالخارج

اختُتمت مساء الخميس، امتحانات الدور الأول لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية بالخارج، للعام الدراسي 2024-2025م، والتي أُجريت تحت إشراف الملحقيات الثقافية في 32 دولة حول العالم.

وأنهى 900 تلميذًا من مرحلة التعليم الأساسي امتحانهم الأخير في مادة اللغة الإنجليزية، في حين اختتم 799 طالبًا من مرحلة التعليم الثانوي (القسمين العلمي والأدبي) امتحاناتهم بالمادة نفسها.

وأعربت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عن تمنياتها الصادقة بالتوفيق والنجاح لجميع التلاميذ والطلبة، مؤكدة دعمها المتواصل لأبناء الجاليات الليبية في الخارج، وحرصها على توفير البيئة التعليمية الملائمة لهم.

كما تقدّمت الوزارة بجزيل الشكر والتقدير لسفراء الدولة والملحقين الأكاديميين بالخارج على جهودهم ومتابعتهم لسير الامتحانات، وحرصهم على تنفيذها بكل انضباط وشفافية، بما يضمن سلامة ومصداقية العملية التعليمية.

وزارة التربية تختتم المرحلة الثالثة من “بوابة التميز” لتأهيل مدربين في الخدمة الاجتماعية وتعزيز التحول الرقمي

اختتمت وزارة التربية والتعليم المرحلة الثالثة من المشروع التدريبي “بوابة التميز في الخدمة الاجتماعية”، الذي نظمته إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي، بإشراف مركز التدريب وتطوير التعليم، ويهدف إلى إعداد مدربين رئيسيين في مجال الخدمة الاجتماعية وتعزيز قدراتهم التقنية.

وشارك في البرنامج 22 متدرباً يمثلون 13 مراقبة تعليمية من طرابلس الكبرى، شملت تاجوراء، عين زارة، سوق الجمعة، أبوسليم، طرابلس المركز، حي الأندلس، جنزور، المعمورة، العامرية، الزهراء، قصر بن غشير، سوق الخميس امسيحل، والناصرية.

وتمحورت التدريبات حول تطوير المهارات الرقمية باستخدام أدوات Google Workspace، مع التركيز على إدارة الملفات عبر Google Drive، ضمن خطة للتحول الرقمي في المؤسسات التعليمية ورفع كفاءة الكوادر الداعمة.

شهد الحفل الختامي حضور مديرة إدارة الخدمة الاجتماعية الأستاذة نادية البكوش، ومدير مركز المعلومات والتوثيق الدكتور خالد حميّر، وأكدا على أهمية الاستثمار في الكفاءات التربوية لمواكبة التحديات الحديثة في قطاع التعليم.

زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل ومراجعة الملاكات الوظيفية بمراقبة تعليم رقدالين

أجرى مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم، عبدالسلام أبودلال، زيارة ميدانية إلى مراقبة التربية والتعليم ببلدية رقدالين، رفقة مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء المكلف، أحمد عبد الناصر، وذلك للوقوف على سير العمل والإجراءات الإدارية الخاصة بالملاكات الوظيفية.

رافقهما خلال الزيارة مراقب التعليم بالبلدية، أشرف المجدوبي، وعدد من مسؤولي شؤون الموظفين وخبراء الملاكات، حيث تمت متابعة آليات العمل الإداري وتقييم الأداء الوظيفي داخل المراقبة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءة وضبط الاحتياجات الفعلية من العناصر البشرية بالمؤسسات التعليمية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة الوزارة لمتابعة سير العمل في مختلف المراقبات التعليمية، وضمان تحقيق الانضباط الإداري ورفع كفاءة الموارد البشرية على مستوى البلديات.