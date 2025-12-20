التربية تختتم برنامجاً تدريبياً لتطوير مهارات تعليم «اللغة الإنجليزية»

اختتمت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، برنامجًا تدريبيًا في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية.

واستهدف البرنامج، الذي استمر أسبوعين، 45 معلمًا ومعلمة من مختلف مراقبات التربية والتعليم في ليبيا، بهدف تطوير مهارات الكوادر الوطنية في تدريس اللغة الإنجليزية وتعزيز كفاءتهم التعليمية.

وشهدت الفعالية الختامية حضور وكيل وزارة التربية للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة الأستاذ حاتم أبوقرين، إلى جانب نائبة رئيس البعثة بالسفارة الأميركية إنغا هيمينك.

وأعربت وزارة التربية والتعليم عن تقديرها للتعاون مع السفارة الأميركية والشركاء كافة في دعم البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير قدرات المعلمين، مؤكدة أن هذه المبادرات تعزز مستوى تعليم اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية بكافة ربوع ليبيا، وتمهد لمزيد من الشراكات الفاعلة في المستقبل.