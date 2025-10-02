اختتام برنامج تدريبي لعمداء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين

اختُتمت اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبي للدفعة الأولى من عمداء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين حديثاً في المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، وذلك في جامعة جنوب المتوسط بطرابلس.

ونظم البرنامج مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مدير عام المركز “عادل الأشهب” وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز قدرات المجالس البلدية في المجالات التشريعية والإدارية والفنية المرتبطة بنظام الإدارة المحلية، مما يسهم في تحسين كفاءاتهم لأداء مهامهم ومسؤولياتهم بشكل أفضل.

وخلال كلمته، رحب “عادل الأشهب” بالعمداء وأعضاء المجالس البلدية، وأعرب عن تحيات معالي وزير الحكم المحلي المكلف “عبدالشفيع الجويفي” وتمنياته بالتوفيق للمشاركين في مهامهم المستقبلية.

كما أكد على أهمية هذه الدورات في تعزيز الأداء العام للمجالس البلدية، متمنياً أن يكون المتدربون قد استفادوا من البرنامج في اكتساب المهارات اللازمة لإدارة العمل البلدي بفعالية.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة ستة أيام، ورش عمل ودورات تدريبية في مجالات التشريعات المحلية، مهام واختصاصات المجالس البلدية وأعضائها، بالإضافة إلى تنظيم الاجتماعات واللجان المتخصصة، الهيكل التنظيمي للبلديات، وكذلك الإجراءات الرقابية على البلديات.

وفي ختام البرنامج، تم توزيع شهادات الحضور على المشاركين الذين عبّروا عن امتنانهم لمركز تطوير البلديات والوزارة على هذه الفرصة التدريبية القيمة التي ستمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة أكبر.

وشملت الدفعة الأولى عمداء وأعضاء المجالس البلدية لعدد من البلديات مثل العزيزية، الزاوية الشمال، نالوت، صرمان، وغيرها. كما سيبدأ البرنامج التدريبي للدفعة الثانية من العمداء والأعضاء يوم السبت المقبل.