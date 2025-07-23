اختتام برنامج تدريب سفيرات التوعية الانتخابية في مدينة مصراتة

اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء فعاليات برنامج تدريب سفيرات التوعية الانتخابية بمدينة مصراتة، والذي أشرفت عليه وحدة دعم المرأة ومكتب الإدارة الانتخابية مصراتة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). واستهدف البرنامج سفيرات التوعية من الجيلين الثاني والثالث بالمنطقة الغربية.

وفي كلمة له خلال حفل الاختتام، أثنى رئيس مكتب الإدارة الانتخابية مصراتة ميلاد احميده على التزام السفيرات وجهودهن المتميزة، مؤكداً حرصهن على تقديم نموذج مشرف يعكس دور المرأة في دعم العملية الانتخابية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

من جانبها، ناقشت رئيسة قسم التوعية بالمفوضية عائشة ثبوت مع المشاركات أبرز المشاريع التوعوية التي تم إعدادها خلال التدريب، والتي شملت رسائل إعلامية، مواد مرئية ومقروءة، إلى جانب أنشطة المحاكاة ولعب الأدوار، كنتاج عملي للبرنامج.

وتخللت فعاليات اليوم الختامي عروضاً تدريبية قدّمها المدربون: عبدالوهاب سوالم، اللافي الرباصي، حواء بركة وهالة اللبيدي، حيث تناولت أساليب التوعية الانتخابية، وطرق إعداد التقارير، إضافة إلى مستويات التوعية المستهدفة.

كما تم خلال الحفل توزيع شهادات تقدير على المشاركات، اللواتي أعربن عن فخرهن بالمشاركة في البرنامج، وتطلّعهن إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وترسيخ دورها في بناء مجتمع ديمقراطي يسوده الاستقرار والتقد