اختتام تدريبات عسكريين ليبيين على أنظمة الدفاع الجوي في تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اختتام تدريبات عسكريين ليبيين تابعين للقوات المسلحة بحكومة الوفاق، على أنظمة أسلحة الدفاع الجوي في ولاية قونية وسط البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن العسكريين الليبيين الذين خضعوا للدورة التدريبية عادوا إلى بلادهم.

وأضاف البيان أن الدورة التدريبية تأتي في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية.

ولفت إلى أن العسكريين الليبيين البالغ عددهم 20، بدأوا الدورة التدريبية يوم 11 يناير الماضي.

وذكر البيان أن العسكريين الليبيين تلقوا تدريبات على استعمال أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار وأنظمة الرادار والمدافع الحديثة.

وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında ülkemize gelen Libya Silahlı Kuvvetlerinden 20 personele “Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi” verildi. Konya’da eğitimleri tamamlanan Libyalı askerler dün ülkelerine uğurlandı.https://t.co/ScyvbhoNj5 pic.twitter.com/yWCFsCd7Nr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2021