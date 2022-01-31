اختتام جائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم

أقيمت مساء اليوم الاثنين، بالعاصمة طرابلس، فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم، وإعلان نتائج المسابقة.

وشارك في الحفل، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء والوكلاء وعدد كبير وعلماء ومحفظي القرآن الكريم على مستوى ليبيا واولياء امور المتسابقين

وفي كلمة له، أشاد رئيس الحكومة بدور الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن، وحرصها على إنجاح مثل هذا الفعاليات مشددا على ضرورة دعم مثل هذه المناشط التي تبني الأجيال.