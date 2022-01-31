أقيمت مساء اليوم الاثنين، بالعاصمة طرابلس، فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم، وإعلان نتائج المسابقة.
وشارك في الحفل، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء والوكلاء وعدد كبير وعلماء ومحفظي القرآن الكريم على مستوى ليبيا واولياء امور المتسابقين
وفي كلمة له، أشاد رئيس الحكومة بدور الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن، وحرصها على إنجاح مثل هذا الفعاليات مشددا على ضرورة دعم مثل هذه المناشط التي تبني الأجيال.
#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يشارك في فعاليات حفل اختتام جائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم. #حكومتنا #ليبياتم النشر بواسطة حكومتنا في الاثنين، ٣١ يناير ٢٠٢٢
#بث_مباشر لفعاليات حفل ختام #جائزة_ليبيا_المحلية_لحفظ_القرآن_الكريم من قاعة (لبدة) بفندق (كورنثيا)تم النشر بواسطة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية-دولة ليبيا في الاثنين، ٣١ يناير ٢٠٢٢
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