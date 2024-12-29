اختتام دورات «تعزيز الاستجابة القضائية» لجرائم الفساد

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، 3 أنشطة تدريبية حول العمليات المصرفية الأساسية وذلك ضمن برامجه المتواصلة لتعزيز الاستجابة القضائية لجرائم الفساد.

وأوضح مكتب النائب العام أنه، “ضمن الربع الأول من خطته التدريبية للعام القضائي 2024 – 2025، أنجز مركز البحوث الجنائية والتدريب، في مقره، ثلاثة أنشطة تدريبية حول العمليات المصرفية الأساسية، لفائدة سبعة وخمسين عضواً من هيئة النيابة العامة، العاملين في دوائر محاكم الاستئناف جميعها: سبها؛ درنة؛ طبرق، البيضاء، بنغازي، غريان، الزاوية، مصراتة، الخمس، جنوب طرابلس، طرابلس”.

وأضاف المكتب: “نُفِّذت كل دورة تدريبية على مدى خمسة أيام، الدورة وُزِّع المشاركون فيها على مجموعات ثلاثة، وقد سبق تنفيذ نسخ منها ضمن حزمة برنامج مهني تخصّصي؛ تهدف هيئة النيابة العامة من ورائه إلى تنمية المقدرة، وزيادة معدّل أداء سلطة التحقيق في الجرائم ذات الطابع الفني، وتحديداً الواقعات المتصلة بالعمل المصرفي والمالي”.

مركز البحوث الجنائية والتدريب يواصل تنفيذ برنامج تعزيز الاستجابة القضائية لجرائم الفساد. ضمن الربع الأول من خطته… تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في السبت، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤



