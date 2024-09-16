اختتام دورة تأهيل باحث عن العمل في السوق الليبي المقامة في تونس

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل الباحثين عن عمل التي أقيمت في تونس، بتوزيع الشهادات على 100 باحث عن العمل في تخصصات مطلوبة في سوق العمل الليبي.

وتهدف الدورة، التي شارك فيها مئة باحث عن العمل، إلى تعزيز سوق العمل الليبي وتلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية في مجالات تشخيص وصيانة أعطال السيارات، وتقنيات اللحام العادي والصناعي، وتركيب منظومات الطاقة الشمسية.

وشارك في الدورة وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا عن الجانب الليبي، ووزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، رياض شوّد، وحضرها كل من، بشير أبو ظهير، القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في تونس والسائح امحمد الملحق العمالي، ووفد من السفارة.

وشدد الرضا على وجود رغبة في الاستفادة من التجربة التونسية الرائدة في مجالات التشغيل والتكوين المهني، ونوه بالتقدم الذي حققته تونس في هذا المجال.

بدوره، أكد وزير التشغيل التونسي على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات التكوين المهني وتطوير الكفاءات وتبادل الخبرات.

وتم توقيع مذكرة تفاهم للاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة، وضع خطة تنفيذية لربط عروض العمل في المؤسسات الليبية مع الباحثين عن العمل، تبادل الخبرات وتطوير البرامج والمدربين في مجالات التدريب والتأهيل المهني.

كما تهدف المذكرة إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة وفق احتياجات البلدين، وتوأمة مراكز التدريب، وتبادل المدربين والخبرات وبرامج الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى إدماج الشباب في سوق العمل، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز برامج مكاتب التشغيل وخدماتها.