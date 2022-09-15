اختتام دورة تدريبية حول المخاطر الانتخابية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن اختتام فعاليات الدورة التدريبية التوعوية حول ”المخاطر الانتخابية“، التي نفذها قسم التدريب والإجراءات، التابع لإدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية، بالتعاون مع مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، وذلك بمقر المكتب.

استهدفت الدورة التي استمرت على مدى 3 ايام، تدريب منسقي الأمن بمكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية، بهدف التوعية بالمخاطر الانتخابية المحيطة بالعملية الانتخابية.

يُشار إلى أن الدورة تأتي ضمن خطة المفوضية للتدريب النصف سنوية للعام 2022م والمستمر إلى نهاية العام الحالي، والتي تستهدف بناء قدرات موظفيها ورفع كفاءاتهم ومعدلات أدائهم كل حسب تخصصه ومهام وظيفته، لضمان الإبقاء على مستوى جاهزيتها لتنفيذ أي استحقاق انتخابي يطلب منها.