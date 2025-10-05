اختتام دورة تدريبية في القتال بالمناطق السكنية المفتوحة والاقتحامات

اختتم عدد من أعضاء إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية دورة تدريبية متقدمة في القتال بالمناطق السكنية المفتوحة والاقتحامات، التي أُقيمت بمعهد التدريب التخصصي للعمليات الأمنية. استمرت الدورة على مدى أسبوعين تحت إشراف خبراء دوليين.

وشملت الدورة تنفيذ تدريبات ميدانية مكثفة، بهدف رفع كفاءة المشاركين وتعزيز قدراتهم في تنفيذ المهام بدقة واحترافية في البيئات المعقدة.

وفي ختام الدورة، تم تسليم شهادات تقدير للمشاركين، تقديراً لالتزامهم وانضباطهم خلال فترة التدريب ونجاحهم في اجتياز المتطلبات العملية والنظرية للدورة.