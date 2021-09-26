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اختتام دورة تدريبية لإدارة حماية البعثات الدبلوماسية في أوكرانيا

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 12:55 | آخر تحديث: 26 سبتمبر 2021 - 12:57 نُشر: الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 12:55
ليبيا
اختتام دورة تدريبية لإدارة حماية البعثات الدبلوماسية في أوكرانيا
وزارة الداخلية

أقيم بالعاصمة الأوكرانية كييف، حفل اختتام الدورة التدريبية الخاصة لعدد من ضباط وأفراد بالإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة UNMAS والأكاديمية الأوكرانية للشؤون الأمنية.

وحضر حفل الاختتام، مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية عميد وسام بن جامع، والقائم بأعمال السفارة الليبية بأوكرانيا، والمحلقين الأمني والعسكري بالسفارة.

وثمن مدير الادارة جهود القائمين على هذه الدورة وحسن الاستقبال والضيافة، مشيداً بدور وزير الداخلية في إنجاح هذه الدورة لبناء القدرات الشرطية الليبية والرفع من مستوى الأداء الأمني.

أقيم أمس الجمعة بالعاصمة الأوكرانية "كيف" حفل اختتام الدورة التدريبية الخاصة لعدد من ضباط وأفراد بالإدارة العامة لحماية…

تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في السبت، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١
آخر تحديث: 26 سبتمبر 2021 - 12:57
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